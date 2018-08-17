فيديو.. فيضان كبير يغمر شوارع إسبانيا ويتسبب بغرق المواطنين داخل سياراتهم

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن العواصف الصيفية من ساحل البحر المتوسط، تضرب إسبانيا وتتسبب فى فيضان كبير، وغمر الشوارع الإسبانية على ارتفاع 60 لترا لكل متر مربع فى خلال دقائق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشوارع فى مدينة مورسيا الإسبانية أصبحت مليئة بالمياه، وتحولت الشوارع إلى حاويات للمياه يستطيع أى شخص السباحة فيها.

وأوضحت الصحيفة أن رجال الإطفاء أنقذوا امرأة داخل سيارتها بعد أن تعرضت للغرق فى أحد الشوارع فى ألماريا.

ومن المتوقع أن تستمر العواصف مع ارتفاع درجات الحرارة ، حتى غدا السبت.