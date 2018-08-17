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فيديو.. عامل يتحرش بطفلتين 8 سنوات بالقاهرة الجديدة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:49 م
فيديو.. عامل يتحرش بطفلتين 8 سنوات بالقاهرة الجديدة تحرش- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تعرضت طفلتين تبلغان من العمر 8 سنوات للتحرش من قبل عامل بإحدى محلات بيع الحيوانات بالقاهرة الجديدة، مستغلا قيام والدتهما بشراء أحد المنتجات من محل مجاور، ليتحرش جنسيا بالطفلتين داخل المحل الذى يعمل به، بحجة رؤيتهما للحيوانات.

أبلغا الطفلتين والدتهما عما حدث معهما داخل المحل من قبل العامل، التى بدورها أبلغت والدهما فقررا إبلاغ الشرطة وتلقين العامل " علقة موت" داخل السوق، كما تم القبض عليه، وتحرير المحضر اللازم، وإحالته لنيابة القاهرة الجديدة لبدء التحقيق.

وأكدت تحريات مباحث قسم التجمع الأول صحة الواقعة بتحرش العامل بالطفلتين، ووجود ألعاب جنسية على هاتف المتهم.


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