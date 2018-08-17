فى 6 نقاط.. تعرف على خطة الحكومة لتنمية قدرات موظفيها

ينشر "اليوم السابع" محاور إستراتيجية بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أحد محاور خطة الإصلاح الإدارى والذى يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

١- استكمال قواعد بيانات العاملين بالدولة

٢-توقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك لسد الفجوات التنموية من خلال إرسال عاملين بالجهاز الإدارى للحصول على شهادات عليا بالخارج

٣-برنامج تدريب المدربين لـ90 مدربًا بالتعاون مع جايكا على نظام ورش العمل اليابانية

٤-برنامج إعداد القيادات الوسطى بالجهاز الإدارى للدولة مع جامعة إسلسكا والذى يستهدف تخريج 1500 كادر حكومى

٥-إعداد موقع تدريب الموظفين الحكوميين عن بعد

٦- إطلاق حملة موظف حكومى وافتخر