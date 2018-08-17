video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى 6 نقاط.. تعرف على خطة الحكومة لتنمية قدرات موظفيها

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:00 ص
فى 6 نقاط.. تعرف على خطة الحكومة لتنمية قدرات موظفيها هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع" محاور إستراتيجية بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أحد محاور خطة الإصلاح الإدارى والذى يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

١- استكمال قواعد بيانات العاملين بالدولة

٢-توقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك لسد الفجوات التنموية من خلال إرسال عاملين بالجهاز الإدارى للحصول على شهادات عليا بالخارج

٣-برنامج تدريب المدربين لـ90 مدربًا بالتعاون مع جايكا على نظام ورش العمل اليابانية

٤-برنامج إعداد القيادات الوسطى بالجهاز الإدارى للدولة مع جامعة إسلسكا والذى يستهدف تخريج 1500 كادر حكومى

٥-إعداد موقع تدريب الموظفين الحكوميين عن بعد

٦- إطلاق حملة موظف حكومى وافتخر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط عن تراجع معدلات البطالة: مؤشر على اتباع الحكومة نهج إصلاحى صحيح

"التخطيط" توقع بروتوكول مبادرة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال"

اخبار الاقتصاد

التخطيط

الحكومة

موظفى الحكومة




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة