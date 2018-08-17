فرنسا تدين بشدة الهجوم على مركز تعليمى بأفغانستان

باريس أ ش أ

أعربت فرنسا، الخميس، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذى استهدف مركزًا تعليميًا بالعاصمة الأفغانية كابول مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقدمت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة وقوفها بجانب السلطات الأفغانية لمكافحة الإرهاب.

وقتل 37 شخصًا على الأقل، غالبيتهم من الطلاب، فى هجوم انتحارى استهدف الأربعاء، مركزًا تعليميًا بالعاصمة الأفغانية كابول. وجاء هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام من هجوم واسع على مدينة غزنة شرقى أفغانستان، قتل خلاله أكثر من 100 عنصر أمني، وأعداد من المدنيين.

وشنت حركة طالبان وتنظيم "داعش" العديد من الهجمات الدامية فى كابول فى الأشهر الأخيرة، إلا أن حركة طالبان سارعت بنفى تورطها فى هجوم الأربعاء.