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الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:18 م
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فحص 50 من قائدى المركبات تحت تأثير المخدرات بحملة مرورية بالقليوبية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:11 م
فحص 50 من قائدى المركبات تحت تأثير المخدرات بحملة مرورية بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مرورية مكبرة فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم للمخالفات المرورية وخاصة ظاهرة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ وضبط كافة المركبات التى تسير بدون لوحات معدنية، وخاصة الدراجات النارية ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون.

 

ووجهت إدارة المرور بقيادة اللواء نبيل عدلى مدير المرور وبإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية حملات مرورية بنطاق المديرية لإعادة الانضباط وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والاختناقات على الطرق خاصة طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى والدائرى.

 

وأسفرت عن ضبط 25 مخالفة قيادة بدون رخصة تسيير وضبط 8 دراجات بدون ترخيص كما تم شن حملة مرورية بمنطقة مطالع ومنازل الطريق الدائرى دائرة قسم قليوب أسفرت جهودها عن سحب 47 رخصة قيادة وفحص 50 من قائدى المركبات منهم عدد 8 حالات إيجابية يقودون السيارات تحت تأثير المخدر.


كما تم ضبط 338 قضيه مرافق منها 117 إزالة فورية و84 إشغال طريق و11 نظافة عامة و2 بيئة و31 بائع متجول و 30 إعلان مخالف و 46 وصلات كهربائية و12 فرشة شاى و 2 غرامة فورية و 3 توك توك.

 

 
 
 
 
 
 

 


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