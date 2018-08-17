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الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:17 م
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غلق منشآتين فى حملة تفتيش على محلات بيع المواد الغذائية برأس البر

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:49 م
غلق منشآتين فى حملة تفتيش على محلات بيع المواد الغذائية برأس البر غلق منشأة - أرشيفية
دمياط عبده عبد الباري
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كثفت مديرية الشئون الصحية بدمياط إدارة المراقبة الغذائية بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية وكذلك شواطئ وأسواق مدينة رأس البر بمناسبة موسم للصيف.

و انهت الحملات أعمالها بالمرور على 29 منشأة، أوصت بالغلق الإدارى لــ 2 منشأة غير مرخصة وتحرير 46 محضر منهم 24 لعدم إستيفاء الاشتراطات الصحية وتحرير 22 محضر لعدم حمل العاملين بالمحلات شهادات صحية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ  دمياط بالمرور الاشرافي والتفتيش علي محلات  بيع وتداول وتصنيع المواد الغذائية بمدينة راس البر. 
 

 

 

 
 
 
 

 


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