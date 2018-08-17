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الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:17 م
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عشرات العراقيين يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بمحاسبة الفاسدين

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:30 م
عشرات العراقيين يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بمحاسبة الفاسدين رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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تظاهر عشرات العراقيين فى ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الجمعة، للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاسبة المفسدين.

وقال مصدر عراقى - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن العشرات من المواطنين تظاهروا عصر اليوم فى ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقى وسط بغداد للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاسبة المفسدين فى المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن القوات الأمنية طوقت التظاهرة وشددت من إجراءاتها لحمايتهم.

وكان مصدر فى الشرطة قد أفاد بأن القوات الأمنية باشرت بقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد، فيما فرضت إجراءات مشددة تزامنًا مع تظاهرة مزمع انطلاقها عصرًا.

 


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