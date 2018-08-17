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الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:32 ص
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عرض مواد مخدرة ضبطت بحوزة 3 عاطلين بالهرم على المعمل الكيماوى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:00 ص
عرض مواد مخدرة ضبطت بحوزة 3 عاطلين بالهرم على المعمل الكيماوى مواد مخدرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة 3 عاطلين بالهرم على المعمل الكيماوى، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

 

وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة وهم كلًا من "محمد.ر.ن" و "زياد.ر.م" و "سيف. أ. ش" 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، بعدما وجهت لهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها.

 

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة إلى تورط 3 عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة وعشب الاستركس المخدر ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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