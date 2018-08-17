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الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:40 م
خالد صلاح
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عاصفة مدارية تضعف لدى وصولها شمال فيتنام

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:01 م
عاصفة مدارية تضعف لدى وصولها شمال فيتنام عاصفة مدارية
هانوى (رويترز)
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ضعفت العاصفة المدارية بيبينكا لدى وصولها إلى شمال فيتنام اليوم الجمعة وتسببت فى فيضانات فى بعض القرى بأحد الأقاليم لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار كبيرة.

وكانت فيتنام قد وضعت آلاف الجنود فى حالة تأهب أمس الخميس وأعدت خططا لإجلاء السكان وأمرت السفن بالبقاء فى الموانئ استعدادا للعاصفة.

وضعفت بيبينكا عندما وصلت اليابسة صباح اليوم لكنها أسقطت أمطارا غزيرة على شمال البلاد.

وقال المركز الوطنى للأرصاد إن العاصفة أسقطت أمطارا بلغ منسوبها 280 ميليمترا على إقليم نيه آن جنوبى العاصمة هانوي. وقالت صحيفة تيين فونج التى تملكها الدولة إن الأمطار غمرت البيوت وقطعت الطرق المؤدية إلى بعض القرى فى الإقليم.

وقال مركز الأرصاد "تحتاج الأقاليم الشمالية إلى متابعة عن قرب للأمطار والتأهب لاحتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة".

وفيتنام الواقعة فى جنوب آسيا عرضة للعواصف المدمرة والفيضانات بسبب طول سواحلها. وقتل 389 شخصا فى البلاد فى العام الماضى بسبب كوارث طبيعية أغلبها فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن عواصف.

 


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