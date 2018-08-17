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الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:35 م
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ضبط 912 مخالفة مرورية وتنفيذ 13 حالة إزالة تعديات على الأراضى بقنا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:42 م
ضبط 912 مخالفة مرورية وتنفيذ 13 حالة إزالة تعديات على الأراضى بقنا حملة مرورية - أرشيفية
قنا- وائل محمد
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تمكنت الإدارة العامة لمرور قنا، من شن حملات مرورية مكبرة على عدد من الميادين العامة بالمحافظة ، فى إطار إعادة الانضباط المرورى للشارع القنائى، وتفعيل القانون وضبط المخالفين.
 
كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا ، قد تلقى إخطارا يفيد شن حملات مرورية مكبرة بعدد من ميادين المحافظة، أسفرت عن ضبط 911 مخالفة مرورية، و30 دراجة بخارية بدون لوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
وفى مجال ازالة التعديات تمكنت الأجهزة الأمنية، بقنا من شن حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة والرى والصرف بدائرة مركز قنا بالتنسيق مع رؤساء مجلس المدينة، أسفرت عن ضبط 13 حالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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