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ضبط 720 كيلو أسماك فاسدة بثلاجة بشبرا الخيمة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:34 م
ضبط 720 كيلو أسماك فاسدة بثلاجة بشبرا الخيمة أسماك فسادة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم، الجمعة، كمية من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجة بشبرا الخيمة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، مفادها قيام صاحب ثلاجة "الشيخ" لحفظ المجمدات الكائنة، دائرة قسم أول شبرا الخيمة لحيازته سلع لحوم وأسماك يقوم بعرضها للجمهور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى، حيث يقوم بتغيير تواريخ صلاحية جديدة تدل على صلاحيتها للاستخدام وإعادة بيعها للمواطنين والمحلات التجارية.

تم عرض المعلومات على العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وعلى الفور قامت حملة تموينية بالاشتراك مع لجنة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية استهدفت الثلاجة محل التحريات حيث تم ضبط المتهم والمضبوطات "72" كرتونة سمك مكرونة زنة الكرتونة 10 كجم بأجمالى وزن "720 كجم" وورد تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية بها تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والقوام وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى، وتولت النيابة التحقيق.


 
 
 

 


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