ضبط 720 كيلو أسماك فاسدة بثلاجة بشبرا الخيمة

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم، الجمعة، كمية من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجة بشبرا الخيمة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، مفادها قيام صاحب ثلاجة "الشيخ" لحفظ المجمدات الكائنة، دائرة قسم أول شبرا الخيمة لحيازته سلع لحوم وأسماك يقوم بعرضها للجمهور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى، حيث يقوم بتغيير تواريخ صلاحية جديدة تدل على صلاحيتها للاستخدام وإعادة بيعها للمواطنين والمحلات التجارية.