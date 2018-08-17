ضبط 4 متهمين بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من "محمد.أ.م" 19 عاما عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 120 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"محمد.ع.ح" 38 عاما سائق مقيم دائرة مركز فايد بحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش وزنت نحو 250 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"محمد.م.م" 23 عاما عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"عبد الله.ع.م" 25 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 100 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.