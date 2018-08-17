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الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:47 م
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ضبط 4 قطع أسلحة نارية و 108طلقة نارية بحوزة عاطل بالوراق

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:17 م
ضبط 4 قطع أسلحة نارية و 108طلقة نارية بحوزة عاطل بالوراق المتهم
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة الوراق لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وضبط بحوزته 4 قطع أسلحة نارية و108طلقة نارية مختلفة الأعيرة. 
 
كانن معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوراق قد اكدت قيام حسن.س.ح ،21 سنة، عاطل، ومقيم دائرة القسم ، سبق إتهامه فى قضية "مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته ، وبحوزته  2 بندقية آلية - 1 بندقية خرطوش عيار 12 - طبنجة عيار9، 4 خزينة بندقية آلية - 108 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر، بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

 


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