ضبط 30 عاطلا بحوزتهم كمية من الهيروين والحشيش بالقليوبية

شنت مباحث مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية فى جميع مراكز المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 30 عاطلا بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان بنها من ضبط "سليمان م" سن 45 بدون عمل ومقيم أجهور الرمل قويسنا منوفية وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 80 جراما، و70 قرصا مخدرا وسلاح أبيض "خنجر" وهاتف محمول وبمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "محمد ف" سن 27 عاطل ومقيم الخانكة دائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرامات و16 قرص مخدر ومبلغ مالى 350 جنيها وسلاح أبيض، وضبط "سيد ع" سن 21 عاطل ومقيم كفر الشوبك وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 30 جراما وهاتف محمول.

كما تم ضبط "وائل ع" سن 27 عاطل ومقيم كفر الشوبك وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 20 جراما و29 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 520 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وعلى الجانب الآخر نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم فى قضايا الجنائية.

ووفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم بقضايا جنائية، أسفرت الحملة عن ضبط 684 محكوما عليه، وتنفيذ 5327 حكما، و4098 حكما غرامة، وضبط 14 قضايا جنايات، وتحصيل مبالغ مالية قدرها 38900 جنيه، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.