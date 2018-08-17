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ضبط 19 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:21 ص
ضبط 19 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم تنظيم حملات مرورية خلال 24 ساعة، وتم إجراء تحليل طبى لـ225 سائقًا، وإثبات تعاطى 19 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
فيما كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، ممن يحملون الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار، والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

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