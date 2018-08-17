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ضبط نصاب يتعرف على الفتيات ويوهمهن بتوفير فرص عمل لهن ثم يسرقهن بمدينة نصر

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:42 م
ضبط نصاب يتعرف على الفتيات ويوهمهن بتوفير فرص عمل لهن ثم يسرقهن بمدينة نصر نصاب- أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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لجأ أحد الأشخاص إلى حيلة نفذها للايقاع بضحاياه من الفتيات، بأن يتعرف عليهن بمول سيتى ستارز بمدينة نصر، ويوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل لهن بشركته، وعقب ذلك يصطحبهن بسيارته وأثناء ذلك يغافلهن ويستولي على متعلقاتهن، فتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.  

تلقى ضابط مباحث تأمين الفنادق والمعين خدمة تأمين محاور فنادق سيتي ستارز، بمدينة نصر أول، مفادها قيام أحد الأشخاص بالتعرف على الفتيات  بمول سيتي ستارز، وإيهامهم بقدرته علي توفير فرصة عمل لهن بشركة توظيف ملكه كائنة بمنطقة مساكن شيراتون، على خلاف الحقيقة، واصطحابهن بإحدى السيارات والتوقف بالطريق بدعوي تعطلها ومغافلتهن والاستيلاء على متعلقاتهن الشخصية.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع وتبين انها ماركة نيسان قشقاي برونزي اللون ملك "سامح ع ع" 43 سنة، والمطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام حبس جزئي " سرقة " بإجمالي حبس 3 سنوات وشهر  وأنه وراء ارتكاب تلك الوقائع.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة  بأماكن تردده وأمكن ضبطه اثناء استقلاله السيارة وبحوزته حقيبة يد حريمي بداخلها بعض المتعلقات الشخصية، هاتف محمول ماركة سوني اكس بريا، مبلغ 3000 جنيه ، مبلغ 300 دولار أمريكي ، زجاجتان عصير.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من إحدى السيدات وأمكن التوصل لعدد 2 من ضحاياه وهما كلا من "أ خ  م" 22 سنة، حاصلة علي ليسانس نظم ومعلومات، و"س ش ح" 22 سنة، طالبة، و باستدعائهما تعرفتا على المتهم واتهمتاه بالاستيلاء منهما على هاتف محمول ، ومبلغ مالي 1500 جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطار النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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