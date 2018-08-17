ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وأسلحة نارية فى الغربية

تمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين مسجلين جنائيا بحوزتهما نصف كيلو هيروين وبندقية وفرد خرطوش و6 طلقات بقصد الإتجار.

وكانت التحريات قد أكدت قيام المتهمان "حبيب غ" مسجل خطر، و"هانى.ش" مسج خطر، بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بقصد الإتجار.

ووجه اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، وبتقنين الإجراءات تمكن رئيس مباحث مركز طنطا ومعاونه النقيب حسن داود معاون مباحث المركز، من ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية خرطوش و6 طلقات لذات العيار، وبحوزة الثانى نصف كيلو هيروين وفرد خرطوش بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.