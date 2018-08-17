ضبط طن وربع لحوم منتهية الصلاحية بمحل شهير بشبرا الخيمة

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم، الجمعة، 1.25 لحوم منتهية الصلاحية بمحل شهير بمدينة شبرا الخيمة، تم التحفظ على على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بقيام محل شهير بشبرا الخيمة، بترويج لحوم منتهية الصلاحية، تم عرض المعلومات على العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين.

وقامت حملة تموينية من ضباط شرطة التموين بالمديرية بالإشتراك مع لجنة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، استهدفت صاحب محل لحوم مجمدة ( أبناء العم ) دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لحيازتة كميات من اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وقيامة بتغيير تواريخ الصلاحية وإعادة بيعها للمواطنين والمحلات التجارية، مما يعد غشاً وتدليساً وما يسببة

من ضرر على الصحة العامة للمواطنين، حيث أمكن ضبط المتهم، تم ضبط كمية من اللحوم والكبدة والدواجن والأسماك المجمدة تزن (1.250 طن) ووبفحصها بمعرفة لجنة الطب البيطرى.

ورد التقرير يفيد أن الكمية المضبوطة بها تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والقوام وغيرصالحة للإستخدام الآدمى والحيواني، وتولت النيابة التحقيق.