ضبط حداد لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط صاحب ورشة حدادة لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وضبط بحوزته 6 قطع أسلحة نارية خلال حملة أمنية شنتها أجهزة الأمن لضبط المطلوبين.



كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد قيام عبدالموجود.م.ع 51 سنة صاحب ورشة حدادة ، سبق إتهامه فى 3 قضايا "تصنيع سلاح أبيض، مخدرات" بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة الورشة محل عمله لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبتفتيش الورشة الخصة بععثر بداخلها على "4 طبنجة ، 2 فرد محلى، 4 طلقات نارية ، 4 هياكل غير مكتملة الصنع لأسلحة محلية، أدوات التصنيع"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية المحلية والإتجار فيهاتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.





