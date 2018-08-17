ضبط ثلاثة عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بطوخ وشبرا الخيمة

وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، بشن حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية بدائرتى قسم شبرا الخيمة أول وطوخ، أسفرت الحملة عن ضبط "محمد. ع" 41 سنة،عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضررقم 10626 لسنة 2018 إدارى مركز طوخ.

وتم ضبط "مهدى. خ" 35 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و 5 طلقات من ذات العيار، و"محمد. م" 22 سنة "عامل" وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و 2 طلقات حية، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ألقت مباحث القليوبية، القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من الذخائر، بطوخ وشبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.