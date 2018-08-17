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الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:30 م
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ضبط تشكيل عصابى ببنى سويف تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:00 م
ضبط تشكيل عصابى ببنى سويف تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية - مدير أمن بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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ضبطت مباحث الأموال العامة ببنى سويف تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار فى بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

دلت تحريات قسم مباحث الأموال العامة بإشراف من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية - مدير أمن بنى سويف، على قيام كل من محمد أ. م. 37 سنة عامل بإحدى الدول العربية، و جمال م. ك. 29 سنة، حاصل على دبلوم صناعى، ومقيمين ببنى سويف بالاتجار فى النقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تجميع المتهم الأول مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية وإرسالها فى صورة بضائع مع بعض التجار والمستوردين أو عن طريق تهريبها لداخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار بإرسال ما يعادل قيمتها للمتهم الثانى بحوالات بريدية بالجنيه المصرى ليقوم بسحبها وتسليمها للعاملين بالخارج من أبناء بنى سويف والمحافظات المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

تم ضبط المتهم "الثانى" وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغت 40 مليون جنيه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف من المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف.

 
 
 

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