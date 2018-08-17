ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1252مخالفة مرورية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 4أسلحة نارية " 2 فرد خرطوش، و2 طبنجه"، و10 طلقات، و8 أسلحة بيضاء، كما ضبطت الحملة 250 جرام حشيش، و90 جرام هيروين، و580 قرصا مخدرا بحوزة عاطلين.

كما تمكنت الحملة، من إزالة 11حالة تعدى على أملاك الدولة، وإزالة 270180 حالة إشغالات عبارة عن إزالة تندات وإشغالات طريق بعدد من مدن المحافظة، وتمكنت الحملة التموينية من تحرير 30 محضراً متنوعاً، كما تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 180 قضية،عبارة عن سرقات كهرباء بعدد من القرى والأحياء بمحافظة كفر الشيخ .

كما تمكنت الحملة المرورية، من تحرير 1252مخالفة مرورية متنوعه ،منهم ضبط 3 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية .