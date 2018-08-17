صور.. 700 شاب يشاركون فى سباق الجرى والمشى بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

نظمت إدراة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، برئاسة الدكتور أيمن عقبة، صباح اليوم الجمعة، ماراثون مسابقات الجرى والمشى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالتعاون بين الإدارة المركزية لبرامج التنمية، والإدارة العامة للرياضة.

حضر الماراثون اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة ومدير الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، ومحمد إسماعيل وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية، على الراعى وكيل المديرة للشباب.

وشارك فى السباق أكثر من 700 شاب وفتاة من أبناء قرى ومدن المحافظة على مستوى إدارات الشباب والرياضة.

وأطلق اللواء إسماعيل الفار إشارة البدء من أمام موقف سبرباى مرورا بطريق عزبة الجربوعة، وطريق محلة منوف، وصولا لاستاد طنطا، وسط تأمين من قوات الشرطة والتدخل السريع، لتأمين الشباب المشارك فى السباق.

وأكد اللواء إسماعيل الفار أن مصر ولادة بشبابها وفتياتها ووجه الشكر لجميع الشباب المشارك، مطالبا بالدوام على ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية، ومحاربة الأفكار المتطرفة والعمل على بناء ونهضة مصر.

وشدد الدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية للرياضة على حرص الوزارة للاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم، مضيفا أن المديرية ستنظم ماراثون للجرى والمشى يومين أسبوعيا، موجها الدعوة للشباب بالمشاركة فى هذه المهرجانات الرياضية.

وفى نهاية الحفل، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى السباق ومنحهم جوائز مادية، كما تم منحهم رحلات مجانية لمدينة شرم الشيخ لدعم السياحة الداخلية.