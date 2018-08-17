video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. 700 شاب يشاركون فى سباق الجرى والمشى بطنطا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:43 ص
صور.. 700 شاب يشاركون فى سباق الجرى والمشى بطنطا
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق
نظمت إدراة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، برئاسة الدكتور أيمن عقبة، صباح اليوم الجمعة، ماراثون مسابقات الجرى والمشى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالتعاون  بين الإدارة المركزية لبرامج التنمية، والإدارة العامة للرياضة.
 
حضر الماراثون اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة ومدير الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، ومحمد إسماعيل وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية، على الراعى وكيل المديرة للشباب.
 
وشارك فى السباق أكثر من 700 شاب وفتاة من أبناء قرى ومدن المحافظة على مستوى إدارات الشباب والرياضة.
 
وأطلق اللواء إسماعيل الفار إشارة البدء من أمام موقف سبرباى مرورا بطريق عزبة الجربوعة، وطريق محلة منوف، وصولا لاستاد طنطا، وسط تأمين من قوات الشرطة والتدخل السريع، لتأمين الشباب المشارك فى السباق.
 
وأكد اللواء إسماعيل الفار أن مصر ولادة بشبابها وفتياتها ووجه الشكر لجميع الشباب المشارك، مطالبا بالدوام على ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية، ومحاربة الأفكار المتطرفة والعمل على بناء ونهضة مصر.
 
وشدد الدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية للرياضة على حرص الوزارة للاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم، مضيفا أن المديرية ستنظم ماراثون للجرى والمشى يومين أسبوعيا، موجها الدعوة للشباب بالمشاركة فى هذه المهرجانات الرياضية.
 
وفى نهاية الحفل، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى السباق ومنحهم جوائز مادية، كما تم منحهم رحلات مجانية لمدينة شرم الشيخ لدعم السياحة الداخلية.
 

 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

500 شاب وفتاة يشاركون فى ماراثون جرى تحت شعار "الرياضة إسلوب حياة".. غدا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الغربية

ماراثون جرى

وزاره الشباب




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة