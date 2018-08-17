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صور.. وزير الطيران يتدخل لحل أزمة 300 حاج مصرى وصلوا المطار بدون تذاكر

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:28 م
صور.. وزير الطيران يتدخل لحل أزمة 300 حاج مصرى وصلوا المطار بدون تذاكر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب هانى عثمان- أحمد حمادة
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نجحت وزارة الطيران المدنى اليوم، الجمعة، بناء على تكليف من الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، فى حل أزمة 300 حاج مصرى كانوا قد وصلوا إلى مطار القاهرة حاملين تأشيرات الحج بينما لم يجد لديهم تذاكر طيران على أى خطوط طيران.

 

وقالت مصادر بالوزارة إنه فور بمجرد وصول الخبر إلى الوزير أجرى عدة اتصالات وتنسيق على أعلى مستوى مع السلطات السعوية وتم الاتفاق على قيام السلطات السعودية بإيفاد طائرة تابعة للخطوط السعودية ستقوم بنقل الحجاج إلى الأراضى السعودية لأداء المناسك. 

 

ومن قام اللواء طيار أحمد جنينة بترتيب سفر الحجاج المصريين، الذى من المنتظر أن يغادرون مطار القاهرة اليوم الجمعة فى تمام الساعة 8 مساء من مبنى الركاب رقم 2

 

ومن جانبهم أثنى الحجاج المصريون على التدخل الفورى للفريق يونس المصرى وزير الطيران والذى تدخل على الفور لحل أزمتهم وتم تشكيل فريق عمل على أعلى المستويات من قيادات المطار لإنهاء سفر الحجاج المصريين.

 

 

 


 

 


 

 


 

 


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