صور.. مميش يلتقى وفد شباب المنطقة الاقتصادية المرشح لدورة تدريبية بالصين

الإسماعيلية - صبرى غانم

التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الاسماعيلية، بوفد من شباب المنطقة الاقتصادية، المرشحين لحضور الدورة التدريبية المنعقدة بدولة الصين، في الفترة من 26 أغسطس-17 سبتمبر، وذلك في إطار اهتمام المنطقة بالشباب ودعمها لهم، وتحقيقاً لرؤيتها في الارتقاء بمهارات العاملين، وتشجيعهم على اكتساب مزيد من الخبرات، والتعرف على سبل نهوض اقتصاديات الدول في العالم فيما يتعلق بالنقل واللوجستيات والمناطق الصناعية والقيمة المضافة.

وقال الفريق مهاب مميش، خلال لقائه بالشباب، إن اهتمام المنطقة بالشباب هو جزءا من الاتجاه القومي للدولة، وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب، وخلق كوادر بشرية قادرة على التعامل مع متطلبات التنمية، وهو ما نسير عليه ونؤكد على أهميته باعتباره أحد عناصر نهضة المنطقة .

وأضاف الفريق مميش، أن هناك اتجاه آخر يتمثل في إنشاء المراكز والمعاهد الفنية والتدريبية داخل المنطقة، بالتعاون مع بعض الدول المتقدمة لتحسين أداء العاملين، وتأهيلهم بالشكل الكافي الذي يليق بالمنطقة الاقتصادية.

من جهة أخرى، لفت الفريق مميش إلى أهمية المنطقة الاقتصادية باعتبارها جزء من دفع الاقتصاد المصري نحو تحقيق نقلة وإحداث نهضة، مشيراً إلى إمتلاكها كل عناصر التقدم بقانونها وجغرافيتها ومواردها، والأهم هو أبنائها وهو أهم استثمار سيشكل محوراً مهماً في وضع المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وفي نهاية اللقاء، قام اللواء ابو المجد هارون مساعد رئيس الهيئة الاقتصادية ورئيس الوفد، بتقديم التهنئة للفريق مهاب مميش على ثقة القيادة السياسية في تجديد مدة رئاسته لهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لمدة عام آخر، معربا عن سعادته بالدعم والمساندة التي قدمها الفريق لشباب المنطقة في هذه الدورة التدريبية، والتي من شأنها الارتقاء بمهارات الشباب ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات الحديثة في المناطق الاقتصادية والصناعية.

ومن الجدير بالذكر، أن الدورة التدريبية المقامة بدولة الصين، هي أحد صور التعاون بين المنطقة والحكومة الصينية، باعتبارها شريك في عملية التنمية، وهي أكبر مطور في منطقة العين السخنة على مساحة 7.25 كم2.