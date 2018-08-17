صور.. مدرس يعتدى بالضرب على مدير مدرسة بالسويس ويكسر قدمه

السويس- سيد نون

اعتدى مدرس فى مدرسة أحمد شوقى الإبتدائية بالسويس بالضرب على مدير المدرسة، بسبب نشوب خلاف بينهما، بعد مطالبة مدير المدرسة من المدرس أن ينتظر حضور المسئول المختص بالمدرسة لتنفيذ طلب المصدر بإصدار مفردات مرتب خاص به.

ونتج عن الإعتداء إصابة على محمد نديم مدير المدرسة بكسور بالقدم وتم إجراء عملية جراحية له لتركيب شرائح ومسامير، كما أصيب بجرح قطعى بالبطن وأجرى عملية جراحية أيضا بالبطن داخل مستشفى السويس العام، وحرر محضرا رقم 7171 إدارى الأربعين.

وقام مدير المدرسة بضم التقرير الطبي الخاص بالاعتداء إلى المحضر، وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال مدير المدرسة.

وقال محمد نديم، مدير المدرسة، إن ما حدث أن المدرس الذى اعتدى عليا بالضرب قام بطلب مستند مفردات مرتب، وعندما طلبت منه الانتظار لحين حضور الموظف المختص قام بالسباب بشكل متكرر، وعندما رفضت ما يقوم به واعترضت إنهال على بالضرب باليد والمقاعد، متعمدا كسر قدمى.

وأكد محمد نديم، أنه لم يقف معه أحد بعد تعرضه للضرب من مسئولى مديرية التربية والتعليم، بالرغم من تعرضه للضرب داخل مقر عمله بالمدرسة وأمام الجميع، ولكن للأسف لا يوجد تحرك حقيقى، وأضاف: كنت أتمنى أن يتم تكريم رجال التعليم وليس ضربهم داخل عملهم من مدرس.

وأشار محمد، إلى إصابته بكسور مختلفة بالقدم ولذلك تم وضع شرائح ومسامير من خلال عملية جراحية، كما تعرض لجرح قطعي بالبطن وأجرى عملية جراحية بالبطن، ومازال موجود حاليا بالدور الرابع بمستشفى السويس العام لتلقى العلاج، وطالب محافظ السويس و ووزير التعليم بالتحقيق فى الحادث.

من جانبه، أكد محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أنه أصدر تعليمات بإجراء تحقيق سريع فى الحادث من أجل كشف كل الحقائق وحتى يتم معاقبة من أخطأ.

وشدد محافظ السويس، أنه غير مقبول ما حدث ولن يمر ما حدث هكذا وأتابع التحقيق بالكامل وسيتم رفع تقرير بما حدث من التحقيقات لاتخاذ القرار.



















