صور.. محافظ البحر الأحمر يطمئن على توفير الخدمات بقرية الشيخ الشاذلى

أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تعليماته بتوفير المياه والكهرباء لقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم على مدار اليوم، وذلك لتغطية احتياجات المواطنين الذين يتوافدون للاحتفال بمولد القطب الصوفى أبو الحسن الشاذلى.

وفى ذات السياق، أفاد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم تكديس 2200 طن من المياه، بالإضافة إلى توفير 10 عربات إضافية بإجمالى 2500 طن من المياه، كما يتم دفع 50 طن من المياه على مدار اليوم.

ومن جانبه، أفاد المهندس شكرى محمد يوسف رئيس قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه تم توفير 2 ماكينة كهرباء من الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، بالإضافة إلى ماكينة طوارئ من شركة الكهرباء بقدرة 3000 كيلو وات.

ومن ناحية أخرى، أفاد مدير مرفق الإسعاف أنه تم توفير 4 سيارات إسعاف بقرية الشيخ الشاذلى، بالإضافة إلى 2 سيارة بقرية الحفافيت، و3 سيارات بالشيخ سالم.