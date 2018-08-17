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الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:37 ص
خالد صلاح
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صور.. تواصل العنف فى هندوراس احتجاجا على زيادة الأسعار

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:51 ص
صور.. تواصل العنف فى هندوراس احتجاجا على زيادة الأسعار الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين
كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب
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تواصلت أعمال العنف فى هندوراس، خلال مظاهرات قام بها الطلاب احتجاجا على زيادات أسعار وسائل النقل العامة فى العاصمة تيغوسيجالبا، وبدأت الحركات الاحتجاجية بداية شهر يوليو الماضى، فى إطار الدعوة للإضراب احتجاجا على ارتفاع الأسعار، والمطالبة بتخفيض أسعار الوقود.

وخرج المئات إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود والطاقة فى العاصمة تيجوسيجالبا، وألقت شرطة هندوراس قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين .

 وكانت هندوراس قد شهدت مظاهرات وأعمال عنف، وقام المتظاهرين بقطع الطرق فى العديد من المواقع احتجاجا على إقرار الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز برفع اسعار الوقود وتبعات القرار الذى أثر على أسعار المنتجات .

 واستمر الاحتجاج بعد دعوة للإضراب على مستوى البلاد بسبب قرار الحكومة فى هندوراس بزيادة أسعار الوقود، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها البرازيل خلال الأسابيع الماضية .

احتجاجات هندوراس
احتجاجات هندوراس

 

الشرطة تطارد المتظاهرين
الشرطة تطارد المتظاهرين

 

الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين
الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين

 

العنف فى هندوراس
العنف فى هندوراس

 

جانب من أعمال العنف
جانب من أعمال العنف

 

جانب من العنف فى هندوراس
جانب من العنف فى هندوراس

 

جانب من العنف
جانب من العنف

 

متظاهر يقذف الشرطة بزجاجة فارغة
متظاهر يقذف الشرطة بزجاجة فارغة

 


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