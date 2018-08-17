صور.. تعرف على 10 أماكن لقضاء عيد الأضحى بأسيوط

أسيوط -ضحا صالح

أيام قليلة تفصل بيننا وبين عيد الأضحى المبارك، واعتاد الأهالى بمحافظة أسيوط على الخروج لقضاء اجازة العيد ببعض الاماكن بالمحافظة والمراكز نقدم اليوم أكثر 10 اماكن اقبالا من الزائرين فى العيد.

1- حديقة الفردوس وهى الحديقة العامة الاكثر شهرة بمحافظة اسيوط تفتح ابوابها فى السابعة صباحا وحتى الثانية صباحا سعر تذكرة الدخول بها 2 جنيها.

2- سينما صيدناوى وهى السينما الوحيدة بالمحافظة بعد اغلاق سينما رينسانس وتبدأ حفلاتها من الثانية عشر ظهر وحتى منتصف الليل.

3- الحديقة الدولية ببنى عالم والتى تم افتتاحها قبل عيد الاضحى الماضى وتفتح الحديقة ابوابها للزائرين فى السادسة مساءا.

4- قصر ثقافة اسيوط القصر يقدم عروضا فنية ومسرحيات وتقدم الفرق الثلاث بالمسرح سواء كانت الموسيقى العربية او الفنون التمثيلية او الفنون الشعبية فقرات مختلفة طوال ايام عيد الاضحى وتبدأ الحفلات فى السادسة مساء.

5- حديقة حيوان ابو تيج "حديقة ناصر" وتفتح الحديقة ابوابها فى السابعة صباحا.

6- قصر ثقافة احمد بهاء الدين ويقدم القصر عروضا فنية ومسرحية وفنية ومسرح عرائس للاطفال منذ السادسة مساءا.

7- المراكب النيلية يستقل الاهالى المراكب النيلية من كورنيش اسيوط او المرسى السياحى بحديقة الفردوس وتبدأ المراكب فى تجولها بالنيل منذ الساعة السابعة صباحا.

8- نوادى النقابات واكثرها زيارة نقابة المهندسين والتى تفتح ابوابها من التاسعة صبحا ويوجد بها مدينة صغيرة للملاهى ومسطحات خضراء ومطعم وكافتيريات.

9- الفنادق العائمة والمراسى واعتاد الاهالى زيارتها بكثرة فى أيام الاعياد نظرا لوقوعها بشكل مباشر على النيل وتشغيل الموسيقى والاغاني.

10- كورنيش الترعة الابراهيمية ويعد الاكثر رواجا وشهرة من كورنيش النيل نظرا لوجود اماكن كثيرة تسمح بالجلوس والاستمتاع بمنظر المياه بالاضافة الى توافر الكافيهات والمطاعم بامتداد الكورنيش ووقوعة فى موقع متميز يتوسط محافظة اسيوط.



أماكن لقضاء عيد الاضحي باسيوط



أماكن لقضاء عيد الاضحي باسيوط



أماكن لقضاء عيد الاضحي باسيوط