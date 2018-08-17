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صور.. الهنود يشيعون جثمان رئيس الوزراء الأسبق أتال فاجبايى وفرنسا تعزى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:23 م
صور.. الهنود يشيعون جثمان رئيس الوزراء الأسبق أتال فاجبايى وفرنسا تعزى
باريس (أ.ش.أ)
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شيع مئات المواطنين الهنود اليوم الجمعة، جثمان رئيس الوزراء الهندى الأسبق أتال فاجبايى، حيث توفى أمس الخميس، عن عمر بلغ 93 عاما.

ويعد فاجبايى هو الذى أمر بإجراء تجارب نووية لتحويل الهند إلى قوة نووية، وسافر أيضا إلى باكستان فى حافلة فى بادرة دبلوماسية كبيرة.

تشييع جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق
تشييع جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق

أعربت فرنسا اليوم الجمعة، عن تعازيها فى وفاة رئيس وزراء الهند الأسبق أتال بيهارى فاجبايى عن عمر يناهز 93 عاما.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية -فى بيان - :" تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة رئيس الوزراء الهندى الأسبق أتال بيهارى فاجبايى و تتقدم فرنسا بالتعازى لأسرته وللسلطات والشعب الهندى".

و وصفت الخارجية فاجبايى بانه كان شاعرا ورجلا سياسيا وصاحب رؤية ترك بصمة فى تاريخ الهند، مؤكدة أن اسمه سيظل مرتبطا بالصداقة الفرنسية الهندية التى اسهم فى تأسيسها باطلاق شراكة استراتيجية تربط البلدين منذ 1998.

ويشار إلى أن فاجبايى تولى رئاسة الوزراء 3 مرات، وكان يواجه منذ سنوات مشاكل صحية إلا أن حالته تدهورت كثيرا فى الأيام الأخيرة بحسب الأطباء.

تشييع جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق
تشييع جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق

 

جانب من تشييع الجثمان
جانب من تشييع الجثمان

 

جانب من تشيي جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق
جانب من تشيي جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق

 

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

 

الهنود يشيعون الجثمان
الهنود يشيعون الجثمان

 


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