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الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:27 ص
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صور.. الهلال الأحمر يطلق حملة صيف آمن بدون ضربات شمس

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:21 ص
صور.. الهلال الأحمر يطلق حملة صيف آمن بدون ضربات شمس حملة صيف أمن بدون ضربات شمس
كتب مدحت وهبة
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أطلق الهلال الأحمر المصرى حملة صيف آمن بدون ضربات شمس، للسنة الثالثة على التوالى، وتستهدف الحملة توعية المواطنين بالمخاطر الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة وأهم النصائح الصحية اللازم اتباعها للوقاية من هذه المخاطر بالإضافة إلى الإسعافات الأولية لضربات الشمس والإنهاك الحرارى.

كما تهدف الحملة أيضا إلى رفع الوعى الصحى لأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر والقلب والسرطان والأمراض التتفسية المزمنة بأهم الإرشادات الصحية التى يجب اتباعها فى فصل الصيف للحفاظ على صحتهم ويتم تتفيذ الحملة فى القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، حيث تستهدف الحملة جمهور المصطافين فى المدن الساحلية والمترددين على المعابد والأماكن الأثرية فى صعيد مصر والمسافرين على الطرق السريعة، وكذلك تنفيذ الحملة ميدانيا فى محافظة الإسماعيلية والدقهلية وقنا والإسكندرية، إضافة إلى القاهرة الكبرى، حيث تم تتفيذ الحملة على بوابات طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى وفى منطقة زينهم بحى السيدة زينب، حيث تضمنت زيارات منزلية للأهالى وندوات فى مراكز الشباب.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحملة فى بعض الأندية الرياضية وبوابات  طريق بنها الحر وبوابات طريق القاهرة - العين السخنة ومواقف المحافظات، وتشمل موقف رمسيس، عبود - أحمد حلمى، والترجمان، وعبد المنعم رياض، والعاشر من رمضان وغيرها من المواقف بالإضافة إلى محطة قطار سكة حديد مصر.

حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (1)
حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (1)

 

حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (2)
حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (2)

 

حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (3)
حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (3)

 

حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (4)
حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (4)

 

حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (5)
حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (5)

 

حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (6)
حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (6)

 

حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (7)
حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (7)

 

حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (8)
حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (8)

 

حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (9)
حملة صيف أمن بدون ضربات شمس (9)

 


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