صور.. الشباب والرياضة تطلق مبادرة "نظف.. شارك" من الظاهرية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية برئاسة صفاء الشريف وكيل الوزارة، فى "مبادرة نظف.. شارك"، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الوزير الدكتور أشرف صبحى، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

وقد تم تنفيذ المبادرة بمنطقة الظاهرية، وتضمنت توعية لأهالى المنطقة بأهمية النظافة ومدى تأثيرها على صحة الفرد، ونظافة الشوارع المحيطة بالمركز، ورسم جدارية فى حب مصر لطلائع الإسكندرية على سور قطار الظاهرية.

وشارك مجلس إدارة مركز شباب الظاهرية بقيادة أحمد مهنى رئيس مجلس إدارة مركز شباب الظاهرية، تحت إشراف عادل فوزى، مدير إدارة الطلائع وفاطمة شتيوى مدير فرع شباب شرق، وقام بإدارة مجموعة عمل رسم الجدارية الفنان إبراهيم عبد المقصود.



رسم جدارية



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