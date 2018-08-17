صور.. إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب حافلة شمال ألمانيا

رويترز

قالت الشرطة إن 16 شخصا أُصيبوا بجراح ،بعضهم فى حالة خطيرة، فى وقت مبكر اليوم الجمعة عندما انحرفت حافلة كانوا يستقلونها عن طريق إيه 19 السريع فى شمال شرق ألمانيا بعد الساعة السادسة صباحا بقليل وانقلبت على جانبها فى منطقة منخفضة إلى جوار الطريق.

وقال متحدث باسم منطقة روستوك إن الحافلة، التابعة لشركة فليكس باص لحافلات المسافات الطويلة فى ألمانيا، كانت فى طريقها إلى برلين عندما وقع الحادث الذى لم تُعرف أسبابه بعد.



انقلاب حافلة فى ألمانيا

واضاف المتحدث مايكل فنجلر للصحفيين فى مكان الحادث أن الحافلة كان على متنها 63 شخصا بينهم سائقان.

وأصدرت شرطة جيسترو بيانا مكتوبا فى وقت لاحق توضح فيه أن نتائج تحليل دم السائق، وهو من أصل تشيكى، جاءت سلبية بشأن تعاطى الكحول وأنه يخضع للتحقيق حاليا.

وأفادت الشرطة أن ركاب الحافلة ينتمون لعدد 22 دولة مختلفة.



جانب من انقلاب الحافلة

وأصبحت شركة فليكس باص لاعبا رئيسيا على طرق المسافات الطويلة فى أوروبا بعد أن حررت ألمانيا السوق لخدمات الحافلات بين المدن فى عام 2013.

ونجت الشركة من حرب أسعار شرسة بين الشركات التى دخلت السوق حديثا لتعزز حصتها فيه بألمانيا إلى أكثر من 90 فى المئة وهو ما جعل من المألوف مشاهدة حافلاتها، ذات اللون الأخضر الفاتح، على الطرق السريعة فى ألمانيا. ولا تملك الشركة أيا من الحافلات لكنها تعمل مع شركاء محليين وإقليميين.



جانب من حادث الإصابة



انقلاب حافلة فى ألمانيا



الشرطة الألمانية



تواجد الشرطة الألمانية