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سول: نتشاور مع الشطر الشمالى بشأن موعد القمة الثالثة بين الكوريتين

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:47 ص
سول: نتشاور مع الشطر الشمالى بشأن موعد القمة الثالثة بين الكوريتين زعيم كوريا الشمالية ورئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه يُجرى حاليا تشاور بين الكوريتين بشأن موعد القمة الثالثة بين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن نائبة المتحدث باسم الوزارة لى يو-جين، قولها إنه عادة تُجرى محادثات واتصالات على مستوى العمل؛ فى مجالات: الصحافة والتواصل والأمن قبل عقد القمة بين الكوريتين، إلا أنها لا علم لها بوجود خطة محددة لهذه المحادثات.

وكانت الكوريتان قد عقدتا محادثاتهما رفيعة المستوى، يوم 13 أغسطس الجارى،  حيث اتفقتا على عقد قمة خلال شهر سبتمبر فى بيونج يانج، إلا أنهما لم تحددا موعدا بعينه، كما اتفقا على إجراء تشاور للمتابعة.

 

 


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