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سقوط عاطل بحوزته هيروين وأقراص مخدرة فى 6 أكتوبر

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:08 م
سقوط عاطل بحوزته هيروين وأقراص مخدرة فى 6 أكتوبر مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزته 100 جرام من مخدر الهيروين، وأقراص مخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر تفيد اتجار "صلاح.د.ف" عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وضبط بحوزته 100 جرام من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 57 قرصا مخدرا من عقار الابتريل.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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