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خالد صلاح
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رئيس مركز العدوة بالمنيا يحرر47 محضرا لمخابز مخالفة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:08 م
رئيس مركز العدوة بالمنيا يحرر47 محضرا لمخابز مخالفة جانب من الحملة
فريق المحافظات
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حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا 47 محضر تمويني ، خلال حملة مفاجاة قادها ابراهيم نصير رئيس المركز ، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية والوقوف على جودة إنتاج رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات ومدى التزام أصحاب المخابز بالقرارات التموينية الصادرة.

وقال رئيس المركز، إن اللواء عصام البديوي محافظ المنيا شدد على متابعة المرور على الاسواق واحكام الرقابة على السلع ، واسفر المرور عن تحرير 47 محضر مابين تبديد دقيق مدعم وتجميع دقيق مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء ونقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود ميزان حساس بالمخبز وعدم نظافه المخبز وادوات العجن .

وأكد رئيس المركز، أنه تم التنبيه علي اصحاب المخابز بضرورة انتاج خبز مطابق للمواصفات وبالوزن المطلوب وسرعه تلافي الملاحظات وحسن معامله المواطنين وتقديم الخبز في مواعيده وبالمواصفات المطلوبة .

ومن جانب آخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا ، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى ، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام.

وقال ابراهيم العربى رئيس مركز ملوى ، إنه تم إزالة حالتي تعد بالبناء على الأرض الزراعية بمساحة 21 سهم بقرية الروضة ، كما تم إزالة حالة تعدى على حرم الطريق ، كما تم إزالة 5 مطبات بالقرية أثناء تمهيد الطرق.

 

 

 

 


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