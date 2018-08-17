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رئيس الوزراء يوجه بسرعة مكافحة حشرة "النمل الأبيض" بأسوان والأقصر

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:23 ص
رئيس الوزراء يوجه بسرعة مكافحة حشرة "النمل الأبيض" بأسوان والأقصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشكلة انتشار حشرة "النمل الأبيضبمنازل قرى نصر النوبة بأسوان وقرى القرنة بالأقصر، والتى أثارتها عدد من الصحف

 ووجه رئيس الوزراء وزير الزراعة ومحافظ الأقصر، بمتابعة هذه المشكلة وإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمجابهتها، مشدداً على أهمية الإجراءات الوقائية فى منع الأضرار، لاسيما فى الظواهر التى تتكرر بصورة منتظمة، ومؤكداًالحكومة تتطلع بعين الاهتمام لكل مشكلة تواجه المواطنين من أبناء هذا الوطن فى كل المحافظات.  

 

 

 
 
 
 

 


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