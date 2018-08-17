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دواوين الوزارات× 24 ساعة..بدء الدراسة برياض الأطفال وأولى إبتدائى22سبتمبر

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:02 ص
دواوين الوزارات× 24 ساعة..بدء الدراسة برياض الأطفال وأولى إبتدائى22سبتمبر أطفال رياض أطفال- أرشيفية
إعداد - وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

ارتفاع عدد المواد المدرجة بجدول المخدرات لـ11 بعد إدراج 5 مخلقات من الحشيش

رئيس بعثة الحج يجتمع مع مسئولى الصحة لمناقشة استعدادات تفويج الحجاج

 

وزارة التموين:

تعرف على أماكن شوادر "التموين" لبيع الخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

غادة والى تطمئن هاتفيا من رئيس بعثة الحج على "ضيوف الرحمن"

 

وزارة التربية والتعليم:

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

 

وزارة الإسكان:

​الإسكان تسمح بتوكيل الغير فى استلام وحدات الإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج

 

 

وزارة الأوقاف:

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

 

وزارة النقل:

وزير النقل يلتقى السفير الهندى بالقاهرة لبحث الفرص الاستثمارية

 

وزارة الزراعة:

الزراعة ترد على شائعة تسمم وفساد اللحوم بالأسواق والمجازر وتؤكد: كلها سليمة

 

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى تعلن تسجيل 95 ألف طالب رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

 

وزارة الكهرباء:

الكهرباء تنفى إصدارها منشورا يفيد بوقف تقديم الخدمات للمواطنين

 

وزارة القوى العاملة:

 

وزير القوى العاملة: أعداد العمالة غير المنتظمة تتراوح ما بين 10 و14 مليونا

 

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

28 كيانا مصريا سجل فى مبادرة "سجل كيانك فى الخارج" خلال 24 ساعة

 

 


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