دمياط تستقبل عيد الأضحى ب3 شوادر لحوم بلدى

استعدت محافظة دمياط لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم توفير 3 شوادر لبيع اللحوم البلدى تابعة لإشراف المحافظة.

وقال مجدى المهدى مديرإدارة حماية المستهلك بتموين دمياط لـ "اليوم السابع" أنه تم إقامة 3 شوادر لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 98 جنيها فى منطقة ميدان باب الحرس وبجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبقية الشعراء تحت إشراف التموين والطب البيطرى.

وأضاف المهدى انه تم توفير كميات من اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيها

كما تم توفير اللحوم البرازيلى بسعر 60 جنيها

وأشار المهدى إلى أنه تم تنفيذ عدة حملات على أسواق بيع اللحوم بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة تنفيذا لتوجيهات الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وإشراف سمير عثمان مدير عام تموين دمياط.