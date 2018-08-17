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خطوة بخطوة.. تعرف كيف تحصل على إعانة استثنائية من اتحاد المهن الطبية؟

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:00 ص
خطوة بخطوة.. تعرف كيف تحصل على إعانة استثنائية من اتحاد المهن الطبية؟ اتحاد نقابات المهن الطبية - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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يصرف اتحاد نقابات المهن الطبية، مجموعة من الإعانات لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، البيطريين"، ومن بينها إعانة استثنائية  فى حالات (المصائب التى يتعرض لها الطبيب).
 
ويستعرض" اليوم السابع"، طرق الحصول على تلك الإعانة:
 

(1) إعانة استثنائية:

- مبلغ الإعانة 2000 جنيه، بحد اقصى، على دفعتين خلال العام.
 
- الأوراق المطلوبة:
صورة الرقم القومى للعضو
استمارة أ.ن
صورة الرقم القومى للزوجة
طلب الاعانة موجة من النقابة
اسباب طلب الاعانة
تقرير طبى اصل
 

(2) إعانة العجز الجزئى أو الكلى

 
- مبلغ الاعانة: 1000 جنيه تصرف على اربع مرات بحد أقصى 4000 جنيه
 
- الاوراق المطلوبة:
صورة الرقم القومى للعضو
استمارة أ.ن
قرار العجز من القومسيون الطبى (أصل)
 

(3) اعانة استثنائية لعمليات الزرع (كلى / كبد ) العمليات المتقدمة

- مبلغ الاعانة: 10000 جنيه
 
- الاوراق المطلوبة:
صورة الرقم القومى للعضو
استمارة أ.ن
اصل التقرير الطبى
قرار المجالس الطبية المتخصصة
اصل تقارير ما بعد عمل الزرع
 

أسلوب تقديم الطلب

- يقوم عضو الاتحاد أو من ينوب عنه بتقديم الطلبات عن طريق النقابة الأصلية الحاصل على عضويتها.
 
- استيفاء الأوراق المطلوبة الخاصة بكل إعانة.
 
 

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