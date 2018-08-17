حملة مكبرة لمكافحة المخدرات فى محيط الأندية بالمحافظات

شن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط الأندية الرياضية والاجتماعية بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية، وضبط الأمن بمحيط تلك الأندية، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية.

أسفرت الحملة عن ضبط "جيسكار.ج.ع"، مواليد 1985 ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" فى كمين أعد له أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 جرام .

وفي الجيزة تم ضبط صلاح.د.ف ، مواليد 1976 ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" فى كمين أعد له أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر .. وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام ، 57 قرص مخدر من عقار الأبتريل، كما تم ضبط كريم.م.ا ، مواليد 1990 ، محكوم عليه فى قضية "سلاح بدون ترخيص" بالحبس شهر فى كمين أعد له أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 جرام ، 20 قرص مخدر من عقار الترامادول .

كما تم ضبط كلاً من محمد.س.ع ، مواليد 1994 ، و أحمد.ا.أ ، مواليد 1997 . فى كمين أعد له بجوار أحد الأندية بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام ، كما تم ضبط أحمد.ح.م ، مواليد 1995فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الدقى .. وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام .

وفي الإسكندرية تم ضبط محمد.ع.ع ، مواليد 1988 ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 75 جرام .

كما تم ضبط سامى.ز.س ، مواليد 1968 ، سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام .

وفي البحيرة تم ضبط إيهاب.ع.ع ، مواليد 1983 ،سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة كفرالدوار وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام، كما تم ضبط محمود.ص.ا ، مواليد 1992 ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة دمنهور وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 35 جرام .

وفي بورسعيد تم ضبط على.ا.أ ، مواليد 1984 ،سبق إتهامه فى 8 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الضواحى وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 45 جرام ، كما تم ضبط محمود.أ.م ، مواليد 1978 ، سبق إتهامه فى 68 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات" . فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة المناخ وبحوزته 143 قرص مخدر " تامول ، أموتريل ، أبتريل " .

وفي سوهاج تم ضبط عمرو.م.أ ،فى كمين أعد له بجوار أحد الأندية بدائرة مركز شرطة سوهاج .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام .

وفي الشرقية تم ضبط إيهاب.ز.ع ، مواليد 1998 .. فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول العاشر..وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 45 جرام .

وفي السويس تم ضبط كريم.ع.ح فى كمين أعد له بالقرب من أحد الأندية بدائرة مركز شرطة فيصل .. وبحوزته 200 جرام من مخدر الحشيش ، 52 قرص مخدر "ترامادول ، أبتريل .

ومن ناحية أخرى أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 11 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 500 جرام من مخدر الهيروين ، 500 جرام من مخدر الأفيون .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.. وجارى استمرار الحملات الأمنية .