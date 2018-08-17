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حصاد الأخبار.. السكة الحديد تقضى على السوق السوداء.. ومقاعد شاغرة بالقطارات

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:00 م
حصاد الأخبار.. السكة الحديد تقضى على السوق السوداء.. ومقاعد شاغرة بالقطارات مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

فيديو.. نقيب البيطريين يكشف شروط الأضحية الصحية.. و3 طرق للغش تجنبها
 

لحوم الأضاحى 

 

علق حلمك على الشماعة.. دكتور كندى يؤدى فريضة الحج بعد إسلامه منذ 22 عاما
 

الدكتور الكندى دون تريم
الدكتور الكندى دون تريم

 

فيديو.. فتاة من ذوى الإعاقة لأصحاب الشركات: "متحكموش على حد من مظهره" 
 

ريم الحاصلة على فرصة عمل من موقع شغلنى
ريم الحاصلة على فرصة عمل من موقع شغلنى

 

قطع الكهرباء عن 6 مناطق ببنها لمدة ساعتين غدا
 

قطع الكهرباء

 

"التعليم العالى": منح مقدمة من حكومة البرازيل لعام 2019
 

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى 

 

صور.. "البيئة" تضبط 8 سلاحف مهددة بالانقراض فى حملة بأسواق الدقهلية
 

سلاحف مهددة بالإنقراض 

 

كيف تستفيد من 70ألف فرصة عمل بالشراكة بين التضامن والقطاع الخاص × 9 معلومات
 

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى 

 

"حماية المستهلك" يعلن حل 72% من شكاوى المواطنين المتراكمة
 

اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك،

 

45827 طالب سجلوا رغباتهم فى المرحلة الأولى من تنسيق جامعة الأزهر

التنسيق الالكترونى 

 

"النقل" تتعاقد على 500 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة وفقًا لتوجيهات الرئيس
 

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

 

"الصحة" تعلن توقيع الكشف على 51491 حاجا مصريا بعيادات البعثة الطبية
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

 

فيديو.. 141 عاما مرت على اكتشاف "فوبوس" قمر الرعب المريخى

 

أقمار المريخ
أقمار المريخ

 

القيادات العمالية تطلب تخفيض عضوية اللجنة النقابية إلى 50 عاملا فى المنشأة
 

محمد سعفان وزير القوى العاملة 

 

"التجاريين" تمنح أعضائها تخفيضات 40% من رسوم الماجستير بالأكاديمية العربية
 

الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة
الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة

 

طوارىء بالجيزة استعداداً للعيد.. والمحافظ يدعو للالتزام بذبح الأضحية بالمجازر
 

اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة 

 

بيع 9 محال بالمزاد العلنى بـ 15مليون جنيه فى مدينة الشروق
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان 

 

خطوة بخطوة.. تعرف كيف تحصل على إعانة استثنائية من اتحاد المهن الطبية؟
 

اتحاد نقابات المهن الطبية
اتحاد نقابات المهن الطبية

 

تعرف على الحالة الوحيدة للإحرام بالقميص والبنطلون فى الحج
 

الحج 

تعرف على الدعاء الذى يقوله المضحى عند ذبح أضحيته

الدعاء 

"الزراعة" تشكل لجانا مرورية وخط ساخن لرصد التعديات على الاراضى فى العيد
 

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى 

 

فيديوجراف.. البطالة ترجع إلى الخلف...رحلة مؤشر العاطلين من 12% لـ 9.9%
 

البطالة - صورة أرشيفية
البطالة 

 

7 معلومات عن رؤية كوكب الزهرة بسماء مصر الليلة.. تعرف عليها
 

كوكب الزهرة 

صور.. رئيس السكة الحديد: نجحنا فى الحد من السوق السوداء.. ومقاعد شاغرة بالقطارات
 

المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد

 

فيديو.. وزير الأوقاف يعلن تعاقده على 350 طن لحوم لصالح الفقراء
 

الدكتور محمد شوقى علام وزير الأوقاف 

 

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية "دور ثانى"
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟
 

الحج 

استعدادا لعيد الأضحى بالمحافظات..

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

أضاحى العيد 

اليوم.. سماء مصر تشهد اقتران القمر مع كوكب المشترى
 

كوكب المشترى 

 

التعليم تستقطع 6 حصص عملية من منهج أولى ثانوى فنى لتنمية مهارات اللغة
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 


 

محافظة القاهرة تعلن عن إنشاء مجمع رياضى بالحديقة الدولية بحق الانتفاع
 

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة 

 

مستشفى 57357 يستقبل مجموعة شباب بتحب الخير للتبرع بالدم.. صور
 

مستشفى 57357 

 


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