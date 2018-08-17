حصاد الأخبار.. السكة الحديد تقضى على السوق السوداء.. ومقاعد شاغرة بالقطارات

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

لحوم الأضاحى



الدكتور الكندى دون تريم



ريم الحاصلة على فرصة عمل من موقع شغلنى

قطع الكهرباء

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

سلاحف مهددة بالإنقراض

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك،

التنسيق الالكترونى

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

فيديو.. 141 عاما مرت على اكتشاف "فوبوس" قمر الرعب المريخى



أقمار المريخ

محمد سعفان وزير القوى العاملة



الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة

اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان



اتحاد نقابات المهن الطبية

الحج

الدعاء

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى



البطالة

كوكب الزهرة



المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد

الدكتور محمد شوقى علام وزير الأوقاف

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

الحج

أضاحى العيد

كوكب المشترى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم





المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

مستشفى 57357