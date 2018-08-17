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حزب صينى يعزل مسئولين بسبب فضيحة متعلقة بقضية لقاحات

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:18 م
حزب صينى يعزل مسئولين بسبب فضيحة متعلقة بقضية لقاحات الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ف ب)
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عزل الحزب الشيوعى الصينى أو دفع عددا من المسؤولين السياسيين إلى الاستقالة بعد فضيحة مدوية للقاحات فاسدة أثارت ضجة فى الصين، كما أعلنت وسيلة إعلام رسمية.

وكانت السلطات اكتشفت فى يوليو عملية تصنيع غير شرعية للقاحات ضد داء الكلب فى مختبر للأدوية فى إقليم جيلين (شمال شرق).

ولم تتمكن بكين من احتواء غضب الرأى العام رغم الرقابة الشديدة التى تمارسها على شبكات التواصل الإجتماعى، ويشتبه فى أن مؤسسة شانجشون شانجشينج قد زورت سجلات انتاج وعدلت معلومات عن التصنيع.

وأوقف 15 شخصا لصلتهم بالفضيحة، بينهم رئيسة مجلس ادارة المؤسسة، وظهرت أولى النتائج السياسية الخميس، عبر إقالة 10 مسؤولين، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ومنهم جين يوهى، نائب حاكم جيلين، حيث مقر المختبر المشبوه، وكان مسؤولا عن الإشراف على العناصر والأدوية فى الإقليم.

وقد تمت الموافقة على القرار خلال اجتماع للمكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى، المؤلف من 7 أعضاء ويمسك فعليا بالسلطة فى الصين، ويرأسه الرئيس الصينى شى جين بينج.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة التى نقلت خلاصة الإجتماع أن "الذين ينتهكون القانون ويعرضون الأمن العام للخطر، خصوصا على صعيد اللقاحات والأدوية، يتعين إنزال أقسى العقوبات بهم".

وطالب المسؤولون أيضا باستقالة 3 مسؤولين آخرين هم نائب رئيس الجمعية الإقليمية، وعمدة شانجشون عاصمة الإقليم، ونائب مدير الإدارة الوطنية لتنظيم السوق.

وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الجمعة، أن الفرع المحلى للحزب الشيوعى الصينى فى إقليم جيلين، قد أقال 8 مسؤولين إقليميين وبلديين آخرين.

ومنذ بداية الفضيحة، ندد شى جين بينج بالممارسات "القبيحة والصادمة" لشركة الأدوية، وبدأت حملة تفتيش وطنية على مختبرات انتاج اللقاحات، لكن عددا كبيرا من الأهالى يقولون إنهم باتوا لا يثقون باللقاحات التى تعطى لأبنائهم.


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