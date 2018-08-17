حبس 3 عاطلين 4 أيام لتكوينهم أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس 3 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمغافلة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بشأن ما تبلغ للمركز من "ت .ع. .م." 64 عاما بالمعاش ومقيم دائرة مركز الشهداء، أنه حال تركه سيارته ملاكى على طريق (طملاى – الشهداء) دائرة المركز لقضاء بعض متطلباته فوجئ بقيام مجهولين بسرقتها وفروا بها هاربين.

على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى "برئاسة اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، و العقيد طارق رصاص مفتش المباحث والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد السطوحى ومحمد خليل معاونى المباحث وتم تنفيذ بنود خطة البحث التى توصلت جهود ها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، " م .ذ. ذ." 24 عاما عامل ومقيم مركز الشهداء، "س .ف. ع" 32 عاما حاصل على مؤهل متوسط ومقيم البحيرة ," ع .م. ع. "35 عاما سائق ومقيم مركز الشهداء والسابق اتهامه فى قضية " خيانة أمانة ".بعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن " فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و4 طلقات من ذات العيار "وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السيارة المُبلغ بسرقتها " تم ضبطها "، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.