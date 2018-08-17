حبس 3 عاطلين قبل ترويجهم مخدرات فى عيد الأضحى بالسلام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة السلام ، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مخدرات قبل ترويجها فى عيد الأضحى على عملائهم المدمنين.

نجح ضباط إدارة مكافحة المخدرات، فى القبض على كل من "هانى ع م" 39 سنة، عاطل، و"احمد م م" 41 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية " مخدرات " والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة تيار كهربائى" والمقضى فيها بالحبس 6 شهور، و"رامى ز و" 32 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى " سلاح , ضرب " بإجمالى حبس سنة، لمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لتجارتهم غير المشروعة.