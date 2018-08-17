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جنود مجهولة فى الحج.. متطوعون فى الهلال الأحمر لتقديم أفضل خدمة للحجيج

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:00 ص
جنود مجهولة فى الحج.. متطوعون فى الهلال الأحمر لتقديم أفضل خدمة للحجيج الفريق التطوعى للهلال الأحمر
كتب محمد تهامى زكى
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ونحن فى أيام معلومات، تهفو فيها قلوب المسلمين وتتجه أنظارهم نحو بيت الله الحرام، الحجيج يأتون من كل حدب وصوب لتأدية مناسك شعيرة الحج، يحدوهم الأمل أن يغفر الله ذنوبهم، وفى الجانب الآخر هناك فريق غير معلوم يعمل على تأدية عملهم فى الخدمات الطبية لرعاية هؤلاء الحجاج.

 

استعدادات مكثفة وجاهزية عالية لهيئة الهلال الأحمر السعودى، تمثلت فى فريقها التطوعى المشارك بأعمال حج هذا العام لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن، وأيضا من خلال فرقها المختلفة التى تمثلت فى الكادر الطبى والإدارى بمجموع 2644 طبيب، 1500 متطوعة ومتطوعة، 37 مركز دائم لل37 مركز دائم للإسعاف، 90 مركز مؤقت للإسعاف، 360 سيارة إسعاف، 15 سيارة إسعاف متقدمة، 9 عربيات جولف و20 دراجة بخارية لسرعة إسعاف المصابين.


 

وقامت الهيئة بتوزيع خدمتها على المواقع الجغرافية للنطاقات التشغيلية الإسعافية فى مناطق "مكة المكرمة، المدينة المنورة، مشعر منى، مشعر عرفات والمزدلفة ومركز الاستاد".

الدكتور محمد بن عبد الله القاسم
ارئيس الهلال الأحمر خلال جولة تفقدية

 

الفريق التطوعى للهلال الأحمر
الفريق التطوعى للهلال الأحمر

 

هيئة الهلال الأحمر
هيئة الهلال الأحمر

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