جامعة بنها: وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المبنى الفندقى بالمدن الجامعية

القليوبية نيفين طه

قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، إنه يجرى حالًيا وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المبنى الفندقى الجديد بالمدن الجامعية ببنها.

وأكد القاضى فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، انه يتابع بدقة وبشكل متواصل كافة مستجدات الأعمال بالمبنى الفندقى الجديد الذى أنشىء على ارتفاع 5 طوابق ويضم 90 غرفة بواقع 18 حجرة بكل دور ليخدم طلاب الجامعة والطلاب الوافدين والوفود المشاركة فى اى فعاليات بالجامعة حيث يتسع لتسكين 200 طالبًا.

وأضاف أن المبنى انشىء على مساحة 2000 متر و يحتوى على 5 صالات ترفيهية و طعام وصالات دراسة إلى جانب حجرات المبيت والحمامات ومغسلة الملابس والمطعم وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال بالمبنى الفندقى أول سبتمبر المقبل.

وتابع أنه سيتم افتتاح المبنى قبيل بدء العام الجامعى الجديد وجارى إعداد لائحة مالية وتنظيمية ووضع معايير للعمل به لما له من طبيعة مختلفة عن باقى المدن الجامعية.

وحول الاستعدادات للعام الجديد، قال القاضى إن هناك فرق عمل منظمة، تسعى جاهدة للانتهاء من أعمال الصيانة والاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد مع بداية العام الدراسى الجديد بمدن جامعة بنها الخمسة وهى مبنى بشبرا، ومبنيين بطوخ، ومبنيين بمشتهر، و٥ مبانى فى كفر سعد، والمبنى الفندقى الجديد فى مدينة كفر سعد للبنين.