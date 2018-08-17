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الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:58 م
خالد صلاح
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تنفيذ 863 حكم وضبط 98 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:33 م
تنفيذ 863 حكم وضبط 98 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الاسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 863 حكمًا متنوعًا منها 675 حكمًا جزئيا  و 158 حكم غرامات و17 حكم مستأنف، و12 حكم مخالفات وضبط هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11100 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 98 متهمًا هاربا محكومًا عليه. تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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