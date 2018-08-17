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الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:33 ص
خالد صلاح
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تنفيذ أحكام قضائية وتحصيل غرامات فى حملة موسعة لأمن الغربية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:48 ص
تنفيذ أحكام قضائية وتحصيل غرامات فى حملة موسعة لأمن الغربية حمله امنية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2701 هاربين من أحكام منهم 1697 حكم فى غرامات، 952 حكم فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، 52 حكم فى مخالفات، وتحصيل 198421 الف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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