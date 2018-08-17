تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين بأسيوط

أسيوط ـ ضحا صالح

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والأحياء بتشكيل لجان تفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية للمرور على الأسواق ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من جودة وسلامة السلع المعروضة للمواطنين ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية وملاحقة وتلافي صور الغش بكافة أنواعه ، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المحافظ ، أنه تم التنبيه أيضا على مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات التموينية بالمدن والمراكز خلال الأيام التي تسبق العيد مباشرة والتي يتم خلالها تكثيف عرض اللحوم ، وذلك بالمرور على الثلاجات والشوادر والجزارين لمراقبة طرق عرض وأسعار اللحوم المعروضة بالأسواق والتأكد من صلاحيتها ، بالإضافة إلى المرور على المخابز البلدية للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والاوزارن القياسية.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، أنه يتم تسيير حملات يومية لمراقبة الاسعار وملاحقة التجار الجشعين وتنفيذ كافة القوانين المنظمة لعمل قطاع التموين بالاسواق ومراقبة مدى كفاية الأرصدة التموينية ، لافتًا إنه تم تعزيز وتكثيف العناصر المتواجدة بغرف عمليات المديرية والادارارت الفرعية لمتابعة الحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين على أرقام غرف العمليات بالمديرية وهي 2325440 و2293938 وفاكس 2327230 ، لافتا أنه فور تلقي الشكوى يتم اتخاذ الاجراءات الفورية الكفيلة بإزالة أسبابها ، وذلك بالتنسيق مع حملات الاجهزة الرقابية والتجارية المتواجدة ميدانيًا والتي تنبه عليها بأن تكون على اتصال مستمر مع مسئولى غرف العمليات بالمديريات والإدارات.

تجدر الاشارة إلى إمكانية ارسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء http://www.shakwa.eg وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم "16528" بمجلس الوزراء او خط هيئة الرقابة الادارية 15333 أو خط غرفة عمليات المحافظة "2325369 / 088" لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .

ومن جانب آخر ، وجه المهندس ياسر الدسوقى ، بتكثيف حملات اليوم الواحد التى تشنها شرطة مرافق أسيوط بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ، لإزالة الإشغالات بكافة شوارع وميادين المحافظة والقضاء على هذه الظاهرة وتقليصها بقدر الإمكان لتحقيق السيولة المرورية ، بالإضافة إلى نقل الباعة الجائلين من الميادين والشوارع الرئيسية إلى الاسواق المخصصة لهم وتحرير محاضر للمخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط ، أنه تم رفع وإزالة حوالى 33 مخالفة إشغالات خلال يوم واحد بأحياء شرق وغرب أسيوط وفقا لخطة زمنية موضوعة على مستوى المحافظة للقضاء على كافة الإشغالات من الشوارع والميادين ومتابعتها دوريًا ضمانا لعدم عودتها مرة أخرى للقضاء على كافة الظواهر السلبية وإعادة الانضباط للشوارع وإزالة أسباب شكاوى المواطنين المتضررين من العشوائيات المخالفة.

وأشار الرائد حسام معاذ محمود رئيس قسم شرطة مرافق أسيوط إلى إستهداف الحملات لشوارع إمتداد يسرى راغب والمجذوب وحى السادات وثابت ومحمد على مكارم والنميس والجمهورية والخزان والوليدية والجلاء والهلالي.

وأضاف رئيس قسم المرافق ، أن المحاضر التى تم تحريرها تنوعت ما بين 6 محاضر إشغال طريق و5 محضر بناء بدون ترخيص فضلا عن رفع وإزالة 12 من عربات يد خشب وكارو وفتارين وحواجز الأسمنتية وتند و 10 مخالفات لمضبوطات متنوعة.